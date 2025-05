Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall auf Waldweg mit Folgen

Greiz (ots)

Greiz. Am 01.05.2025 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 16-jähriger mit seinem Motorrad einen für den Verkehr gesperrten Waldweg zwischen Mohlsdorf-Teichwolframsdorf und Greiz. Als ihm eine 37-jährige und ein 16-jähriger auf ihren Fahrrädern entgegenkamen, wendete der Motorradfahrer plötzlich, verlor die Kontrolle und kollidierte mit beiden Fahrradfahrern. Beide Radfahrer wurden verletzt und auch der Motorradfahrer. Die 37-jährige so schwer am Rücken, dass sie unmittelbar in ein Krankenhaus verbracht wurde. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 16-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für diese Motorradklasse war. Ebenfalls gab es an dem Motorrad keine Kennzeichentafel. Da das Motorrad auf den Vater des 16-jährigen zugelassen ist, ermittelt die Polizei nunmehr wegen fahrlässiger Körperverletzung, Kennzeichenmissbrauch und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 16-jährigen, sowie gegen den Vater wegen Gestatten des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (BF)

