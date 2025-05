LPI-G: Streitigkeit in Spielothek

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 01.05.2025 gegen 09:45 Uhr wollte eine 83-jährige Fahrradfahrerin die B94 in Langenwolschendorf überqueren und übersah den herannahenden PKW einer 24-jährigen Frau. Der Zusammenstoß konnte trotz Notbremsung nicht verhindert werden, wodurch die alte Dame zu Fall kam und sich am Knie und Kopf verletzte. Die 83-jährige musste in Folge in ein Klinikum eingewiesen werden. Die Polizei ...

