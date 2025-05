Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen-Deufringen: sechs PKW beschädigt

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Samstag (24.05.2025) beschädigte vermutlich ein und derselbe Täter insgesamt sechs PKW, die im Oberer Wengertweg in Deufringen am Straßenrand abgestellt waren und hinterließ einen Sachschaden von rund 4.000 Euro. Bei vier Fahrzeugen trat oder schlug er gegen die Außenspiegel auf der Fahrerseite. Ein PKW bewarf er mit einem Dachziegel, so dass die Windschutzscheibe sprang und Trümmerteile einen weiteren PKW beschädigten. Es handelt sich um einen BMW, zwei Mercedes, zwei Opel und einen VW. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Maichingen zu melden.

