Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw-Fahrer nach Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich lebensgefährlich verletzt

Much (ots)

Am Freitagmittag (04. April) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Landesstraße 312 (L 312) / Landesstraße 350 (L 350) in Much, bei dem zwei Personen schwer und eine Person lebensgefährlich verletzt wurde.

Gegen 12:40 Uhr befuhr ein 74 Jahre alter Mann aus Olpe mit seinem Seat die L 350 in Richtung Hennef. Er beabsichtigte, den Kreuzungsbereich geradeaus zu passieren. Mit im Fahrzeug befand sich seine 67-jährige Beifahrerin. Gleichzeitig steuerte eine 75-jährige Mucherin ihren Skoda über die L 312 aus Ruppichteroth kommend in Richtung Much.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sie ihr Fahrzeug im Kreuzungsbereich zunächst an und ließ einen vorbeifahrenden Radfahrer passieren. Im Anschluss fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Seat-Fahrer kam.

Durch die Kollision wurden beide Frauen schwer verletzt. Der 74-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle kamen alle Beteiligten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Der Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei aus Gummersbach kam zur Unfallstelle und sicherte vor Ort alle beweiserheblichen Spuren.

Der Kreuzungsbereich wurde im Bereich des Unfalls für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen teilweise gesperrt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die weiteren Ermittlungen zum Hergang des schweren Verkehrsunfalls aufgenommen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell