Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gestohlene E-Bikes entdeckt und an Besitzer zurückgegeben

Niederkassel/Köln (ots)

Ende März berichteten wir über den Diebstahl hochwertiger E-Bikes und Bühnenequipment aus einer Tiefgarage in Niederkassel (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6000916). Ein weiterer Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses meldete sich bei der Polizei und zeigte den Diebstahl seines rund 4000 Euro teuren KTM E-Bikes an, das ebenfalls in der Tiefgarage gestanden hatte. Dank eines Ortungssystems konnte der Besitzer den aktuellen Standort des Fahrrads in Köln ermitteln.

Beamte der Kölner Polizei suchten den angegebenen Standort in Köln-Porz auf. Dort entdeckten sie einen Ford Van mit ausländischen Kennzeichen, in dem durch eine Scheibe mit Tüchern abgedeckte Fahrräder zu sehen waren. Der Besitzer des KTM-Bikes bestätigte vor Ort mit seinem Smartphone den Standort.

Da zunächst kein Fahrer oder Berechtigter ermittelt werden konnte, stellte die Polizei den gesamten Ford Mini-Van mit Inhalt sicher. Am nächsten Tag öffneten Ermittler der Kripo Troisdorf das Fahrzeug und fanden neben dem KTM-Rad auch die anderen gestohlenen Gegenstände aus der Tiefgarage an der Kölner Straße. Zudem entdeckten sie weitere Objekte, wie Autofelgen, die inzwischen ebenfalls Straftaten zugeordnet werden konnten. Die gesamte Beute im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags wurde an die Diebstahlsopfer zurückgegeben.

Der sichergestellte Ford dient den Ermittlern als wichtiges Beweismittel zur Identifizierung der Täter. Zudem suchen sie Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer den mattgrauen Ford Tourneo mit ukrainischen Kennzeichen, der sich in einem schlechten Zustand befindet, auf dem Großparkplatz an der Rudolf-Diesel-Straße im Ortsteil Porz-Eil abgestellt hat.

Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell