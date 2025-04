Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche in Bäckerei und Blumenladen

Hennef (ots)

In Hennef kam es zu zwei Einbrüchen in eine Bäckerei und ein Blumengeschäft an der Frankfurter Straße. Zwischen Mittwoch (02. April) und Donnerstag (03. April) wurde das Floristikgeschäft Ziel von Einbrechern. Das Ladenlokal war am Mittwoch gegen 18:15 Uhr abgeschlossen und verlassen worden. Bei der Rückkehr am nächsten Morgen gegen 07:30 Uhr bemerkte die Eigentümerin den Einbruch und verständigte die Polizei. Die stellte fest, dass im Tatzeitraum ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Glasscheibe des Schaufensters neben der Eingangstür eingeworfen hatten und so in das Objekt gelangt sind. Die Eingangstür befindet sich in einem Gang, der von der Frankfurter Straße abgeht. Das Geschäft selber wurde augenscheinlich nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entkamen der oder die Täter mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Gegen 02:55 Uhr erhielt der Mitarbeiter eines Wachdienstes einen Alarm auf sein Mobiltelefon, wonach es möglicherweise zu einem Einbruch in die Bäckerei gekommen sei. Der 43-Jährige begab sich sogleich zur mutmaßlichen Tatörtlichkeit, wo sich der Verdacht bestätigte. Hier hatten der oder die Täter eine Schiebetür aufgehebelt. Im Inneren wurden der Verkaufsraum und ein angrenzender Raum nach Diebesgut durchsucht. Bargeld befand sich nach Angaben eines Verantwortlichen nicht in den Kassen. Ob dennoch etwas gestohlen wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. Ob die Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer Hinweise bezüglich der Einbrüche geben kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3521. Kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz für Privatpersonen und Gewerbetreibende bietet die Kriminalpolizei in Siegburg. Für weitere Informationen kontaktieren Sie die Berater unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #RiegelVor

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell