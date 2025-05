Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall zwischen Fahrzeug der Feuerwehr und Mercedes

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Ludwigsburg nachdem es am Samstag (24.05.2025) gegen 21.50 Uhr im Kreuzungsbereich der Marienstraße, der Heilbronner Straße und der Straße "Favoritegärten" in Ludwigsburg zu einem Unfall zwischen einem Fahrzeug der Feuerwehr auf Einsatzfahrt und einem Mercedes gekommen ist. Der Mercedes Sprinter der Feuerwehr, in dem sich ein 25 Jahre alter Fahrer und sein Beifahrer befanden, soll unter der Nutzung von der Sonder- und Wegerechten von der Marienstraße kommend in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Mercedes CLA, der aus Richtung Eglosheim in Fahrtrichtung Stadtmitte unterwegs war. In dem CLA befanden sich ein 20 Jahre alter Fahrer, zwei gleichaltrige und ein 19-jähriger Mitfahrer. Der Mitfahrer im Fahrzeug der Feuerwehr sowie einer der beiden 20-jährigen Mitfahrer im CLA erlitten leichte Verletzungen. Der CLA war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr konnte auf das benachbarte Feuerwehrgelände geschoben werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 55.000 Euro geschätzt. Gegen 00.25 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Straße gereinigt. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

