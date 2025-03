POL-PPRP: Vorfahrt missachtet - zwei Personen leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Sonntag (09.03.25) auf Montag (10.03.2025) beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen weißen Peugeot 3008. Das Fahrzeug stand in diesem Zeitraum in der Martinsgasse (Nahe Zehentstraße) am Fahrbahnrand und wurde offenbar von einem anderen Auto im Vorbeifahren gestreift. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Haben Sie den Unfall beobachtet oder können ...

mehr