POL-NI: Auto beschädigt und weggefahren / Polizei sucht Zeugen

Luhden (ots) - (ma) In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Einbrecher in ein Firmengebäude in Luhden, "Hainekamp", eingestiegen und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen eine Bargeldsumme im vierstelligen Eurobereich. Bei dem Gebäude handelt es sich um einen Indoorspielpark, den die Täter über eine aufgebrochene doppelflügelige Fluchttür betraten. In der Folge brachen die Straftäter mehrere Spielautomaten auf und durchsuchten den Kassenbereich und ein Büro ...

