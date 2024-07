POL-NI: Garagen aufgebrochen

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

An der Gesamtschule in Helpsen sind am vergangenen Wochenende von Freitag auf Samstag an den dortigen Garagen drei Metallgaragentore aufgebrochen worden.

Aus den jeweiligen Garagen sind Gartengeräte herausgeholt worden; offensichtlich wurden keine Gegenstände entwendet.

Dennoch beläuft sich die geschätzte Schadenshöhe auf insgesamt ca. 6.000 Euro.

Hinweise zu der Straftat nimmt die Polizeistation Nienstädt, Tel.: 05724-39 74 30, entgegen.

