Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Kloster Veilsdorf (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Mittwoch in der Zeit von 05:00 Uhr bis 11:00 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bürdener Straße in Kloster Veilsdorf einzubrechen. Der Versuch misslang und ein Schaden von ca. 50 Euro entstand am Türrahmen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0091346/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

