LPI-SHL: Feuer gefangen

Zella-Mehlis (ots) - Unbekannte Täter schlugen am Donnerstag (10.04.2025) gegen 0:30 Uhr vermutlich mit einem Gegenstand gegen das verschlossene Rollo eines Imbisses (des ehemaligen Autohofs) in der Rennsteigstraße in Zella-Mehlis. Dadurch entstand sowohl am Rollo, als auch an der dahinterliegenden Fensterscheibe ein Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt der ...

mehr