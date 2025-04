Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rollo und Scheibe beschädigt

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte Täter schlugen am Donnerstag (10.04.2025) gegen 0:30 Uhr vermutlich mit einem Gegenstand gegen das verschlossene Rollo eines Imbisses (des ehemaligen Autohofs) in der Rennsteigstraße in Zella-Mehlis. Dadurch entstand sowohl am Rollo, als auch an der dahinterliegenden Fensterscheibe ein Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0091863/2025 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell