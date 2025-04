Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Parkbank zerstört

Zella-Mehlis (ots)

Mittwochabend gegen 21:10 Uhr setzten unbekannte Täter eine Parkbank aus Kunststoff, welche sich im Bereich des Skateparks in der Beckerwiese in Zella-Mehlis befindet, auf bislang ungeklärte Art und Weise in Brand. Die Feuerwehr löschte die Sitzbank. Diese wurde jedoch zerstört und kann nicht mehr genutzt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem/den Täter(n) oder verdächtigen Personen zur Tatzeit geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0091786/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

