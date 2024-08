Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Körperliche Auseinandersetzung auf Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 24.08.2024, gegen 21.00 Uhr, wurde der Polizei auf dem Parkplatz eines großen Lebensmittelgeschäftes in der Robert-Bosch-Straße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen etwa 20 jungen Männern mitgeteilt. Pfefferspray sei auch eingesetzt worden. Beim Eintreffen der Polizei war keine Auseinandersetzung mehr im Gange. Vor Ort konnte eine Gruppe von Jugendlichen angetroffen werden, darunter einer, welcher augenscheinlich Pfefferspray abbekam. Nach Angaben zweier Jugendlicher sollen diese auf dem Weg vom Landschaftspark "Grütt" zu dem großen Lebensmittelgeschäft von zwei unbekannten jungen Männern mit Pfefferspray attackiert worden sein. Währenddessen teilte eine weitere Zeugin der Polizei mit, dass sie von einem jungen Mann angesprochen und gebeten wurde die Polizei zu verständigen, da mehrere Personen ihn geschlagen hätten. Dieser junge Mann sowie ein weiterer junger Mann konnten am Recyclinghof angetroffen werden. Auch sie seien von einer Personengruppe mit Pfefferspray angegriffen worden. Man rannte dann in verschiedene Richtungen davon.

Zuletzt gingen kurz vor 22.00 Uhr weitere Notrufe bei der Polizei ein. Bei einem Lebensmittelmarkt in der Schopfheimer Straße in Brombach seien Männer mit Eisenstangen unterwegs, die jemanden suchen würden. Nach längerer Suche konnte der Rettungsdienst in der Alte Straße eine verletzte Person antreffen. Dieser soll mit Eisenstangen und Baseballschläger geschlagen worden sein.

Das Polizeirevier Lörrach vermutet einen Zusammenhang zwischen diesen Vorfällen und sucht weitere Zeugen, welche dementsprechende Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Das Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07621 176-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell