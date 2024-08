POL-FR: Inzlingen: Unfall im Begegnungsverkehr - hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - Am Samstag, 24.08.2024, gegen 11.40 Uhr, kam eine 56-jährige Motorradfahrerin von der Landstraße 170 ab. Dabei verletzte sie sich schwer. Sie befuhr die Landstraße von Steinsäge kommend in Richtung Bonndorf, als sie in einer Linkskurve stürzte und in die Schutzplanke rutschte. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Eine Schadenshöhe ...

mehr