Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Raub in der Jakobstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Sonntagmorgen (25.05.2025) gegen 01:00 Uhr im Bereich der Jakobstraße in Kornwestheim ereignet hat. Ein 61 Jahre alter Mann war zu Fuß in der Jakobstraße unterwegs. Plötzlich soll von hinten ein bislang noch unbekannter Täter an das Opfer herangetreten sein und dieses unvermittelt angegriffen haben. Hierbei schlug der Täter mit der Faust ins Gesicht des Mannes, welcher daraufhin zu Boden ging. Anschließend raubte der Täter dem Opfer einen zweistelligen Bargeldbetrag, den der Täter aus der Hosentasche des am Boden liegenden Opfers entnahm. Daraufhin sollen der Täter und eine zweite noch unbekannte Person mit dem Raubgut in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Zum unbekannten Täter ist lediglich bekannt, dass dieser rund 185 Zentimeter groß gewesen sein soll. Sachdienliche Hinweise werden telefonisch unter 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegengenommen.

