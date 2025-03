LPI-NDH: Hochwertiges E-Bike aus Keller entwendet

Nordhausen (ots) - Zeugen sucht die Polizei nach einem Einbruch in eine Turnhalle in der Ostrower Straße. In der Nacht zu Freitag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde unter anderem eine Heckenschere des Herstellers Stihl im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden. Aktenzeichen: 0073247 Rückfragen ...

