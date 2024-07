POL-PDTR: Zurlaubener Heimatfest 2024 - Abschlussmeldung der Polizeiinspektion (PI) Trier

Trier (ots) - Im Zusammenhang mit der Durchführung eines illegalen Fahrzeugrennens hat die Polizeiinspektion Trier erste Ermittlungen aufgenommen. Wie durch einen Zeugen gemeldet worden war, hatten sich am vergangenen Freitag, 12.07.2024, gegen 20.30 Uhr ein schwarzer Jaguar und ein schwarzer BMW in der Luxemburger Straße in Fahrtrichtung Zewen ein Rennen geliefert. ...

