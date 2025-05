Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Einbruch in Autohaus gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (24.05.2025) 13:00 Uhr und Sonntag (25.05.2025) 09:20 Uhr suchten noch unbekannte Täter ein Autohaus in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg heim. Die Einbrecher gelangten ins Innere, indem sie ein Garagentor gewaltsam öffneten, so dass es ihnen möglich war, den Verkaufsraum des Autohauses zu betreten. Anschließend durchsuchten die Täter das gesamte Objekt. Die Unbekannten brachen mindestens einen vorgefundenen Tresor auf. Ob die Täter Beute machen konnten und wie hoch die entstandenen Schadenshöhe ist, sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, an das Polizeirevier Ludwigsburg zu wenden.

