Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mönsheim - Polizeieinsatz nach Beschädigungen an einem Fahrzeug

Mönsheim (ots)

Beschädigt worden sind zur Mittagszeit durch einen Unbekannten Fahrzeugscheiben eines Kraftfahrzeugs.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand vernahm gegen 13 Uhr ein Zeuge, welcher sich in einem parkenden Pkw in der Alte Wiernsheimer Straße in Mönsheim befand, ein Geräusch ähnlich einem Aufprall. Daraufhin stellte dieser eine Beschädigung an einer der Fahrzeugscheiben fest. Nach dem der Mann den Pkw verlassen hatte kam es mit Zeitverzug abermals zu einem gleichgelagerten Geräusch und einer neuen Beschädigung an einer weiteren Fahrzeugscheibe des betreffenden Pkw. Die Person wurde nicht verletzt. Bei dem Personenkraftwagen handelt es sich um ein Fahrzeug zur Geschwindigkeitsmessung des Landkreises Enzkreis, welches sich im Einsatz befand.

Das Polizeipräsidium Pforzheim leitet nach Kenntnisnahme umgehend im Bereich Mönsheim, dem Ereignisort und einem westlich angrenzendes Waldstück Fahndungsmaßnahmen ein. Die Schutz- und Kriminalpolizei wurde durch Kräfte des Präsidiums Einsatz und einen Polizeihubschrauber unterstützt. Die wesentlichen Fahndungsmaßnahmen waren gegen 15 Uhr beendet.

Die Ermittlungen zu den Geschehensabläufen, insbesondere zu den Hintergründen der Beschädigung an dem Kraftfahrzeug, dem Täter und der Motivlage dauern an.

Aktuell ist davon auszugehen, dass bei dem Vorfall keine scharfe Schusswaffe zum Einsatz kam.

Eine Gefährdung unbeteiligter Dritter war nach derzeitigem Sachstand nicht erkennbar.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell