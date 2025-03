Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Nagold - Mutmaßlich betrunken und berauscht die Vorfahrt missachtet

Nagold (ots)

Vermutlich alkoholisiert und unter Drogeneinfluss ist am frühen Mittwochabend in Nagold ein 26-Jähriger in einen Toyota gefahren.

Nach bisherigem Ermittlungsstand missachtete gegen 18:00 Uhr ein 26-jähriger VW-Fahrer an der Robert-Bosch-Straße die Vorfahrt, sodass er auf einen 48-jährigen Toyota-Fahrer zusteuerte. Als der Toyota-Fahrer dem VW ausweichen wollte, kollidierte er mit einer Straßenlaterne. Hierbei wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt auf etwa 8.500 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten des Polizeireviers Nagold beim VW-Fahrer Auffälligkeiten in Form kognitiven Ausfallerscheinungen fest. Der 26-Jährige verweigerte zwar einen Atem- und Urintest, gab jedoch an, zuvor Alkohol getrunken zu haben. Nach der Kontrolle musste er noch eine Blutprobe abgeben, den Führerschein durfte er bis auf weiteres behalten.

