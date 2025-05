Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Zusammenstoß zwischen Hund und PKW - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag (24.05.2025) ereignete sich in der Stuttgarter Straße in Maichingen ein Unfall zwischen einem Hund und einem noch unbekannten PKW-Lenker. Eine 14 Jahre alte Jugendliche führte den mittelgroßen Mischlingshund gegen 13.30 Uhr auf dem Gehweg der Stuttgarter Straße Gassi. Sie hatten die Einmündung der Straße "Im Pflästerle" bereits passiert, als etwa auf Höhe der gegenüberliegenden Einmündung des Waldäckerwegs der angeleinte Hund auf die Straße rannte und von einem PKW touchiert wurde, der ortsauswärts fuhr. Während der Hund eine Verletzung erlitt, setzte der Unbekannte seine Fahrt unbeirrt fort. Dieser sei mit einem mattschwarzen Mercedes unterwegs gewesen. Ob an dem Fahrzeug auch ein Sachschaden entstanden, steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

