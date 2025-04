Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Raub mit Messer und Pfefferspray - Bundespolizei ermittelt Täter

Gelsenkirchen (ots)

Am Abend des 15. April ereignete sich im Bereich des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs ein Raub mit drei unbekannten Tatverdächtigen. Einer der Unbekannten konnte durch die Bundespolizei ermittelt werden.

Kurz vor Mitternacht, gegen 23:58 Uhr, wurden Bundespolizisten am Nordausgang des Hauptbahnhofs Gelsenkirchen auf einen 23-jährigen Mann aufmerksam. Der Geschädigte teilte den Beamten mit, dass er zuvor von einer dreiköpfigen Personengruppe ausgeraubt worden war. Die Tatverdächtigen zwangen den Syrer unter Vorhalt eines Messers, ihnen sein Smartphone und Bargeld herauszugeben. Der Kerpener weigerte sich, woraufhin ihm einer der Angreifer ein Spray, wobei es sich vermutlich um Pfefferspray handelte, ins Gesicht sprühte und ihm die Jacke entriss. Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. In der Jacke sollen sich ca. 400,- Euro Bargeld befunden haben.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung, unter der Beteiligung der Polizei Gelsenkirchen, verlief negativ. Die unbekannten Tatverdächtigen konnten nicht angetroffen werden.

Der 23-jährige Geschädigte wurde in der Wache der Bundespolizei durch Kräfte des Rettungsdienstes versorgt. Im Nachgang konnte durch Ermittlungen in den polizeilichen Systemen einer der verdächtigen Männer durch den Syrer zweifelsfrei wiedererkannt werden. Ein weiterer Tatverdächtiger konnte über ein Social-Media Profil identifiziert werden. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der syrische Staatsangehörige aus der Dienststelle entlassen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung ein.

