Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: Unfall fordert drei verletzte Personen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannt ist die Ursache, die am Montag (26.05.2025) gegen 11.10 Uhr zu einem Unfall auf der Kreisstraße 1057 zwischen Deckenpfronn und Wildberg-Gültlingen (Landkreis Calw) führte. Ein 80 Jahre alter BMW-Lenker, der in Richtung Gültlingen unterwegs war, kam auf die Gegenspur und stieß zunächst seitlich mit dem VW einer 64-jährigen, entgegenkommenden Frau zusammen. Der VW wurde durch die Wucht des Aufpralls in den angrenzenden Gründstreifen geschleudert. Anschließend prallte der BMW nahezu frontal mit einem ebenfalls entgegenkommenden 59 Jahre alten Nissan-Lenker zusammen. Der 80 Jahre alte BMW-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Die 64-Jährige und der 59 Jahre alte Mann wurden leicht verletzt. Alle drei Beteiligten mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt 70.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Aufräum- und Reinigungsarbeiten war die K 1057 teilweise voll gesperrt. Feuerwehr und Straßenmeister waren eingesetzt. Gegen 14.50 Uhr waren alle Arbeiten vor Ort beendet und der Verkehr konnte wieder fließen. Die Ermittlungen dauern an.

