Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Unbekannte versuchen Jugendliche auszurauben - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Freitag (23.05.2025) gegen 21:00 Uhr im Bereich der Einmündung Harteneckstraße / Robert-Bosch-Straße in Freiberg am Neckar ereignet hat. Zwei 17-jährige Jugendliche waren in Richtung Bahnhof unterwegs, als sie plötzlich von einer etwa 15- bis 20-köpfigen Personengruppe umringt und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden sein sollen. Als die Jugendlichen dies verweigerten, sollen sie von der Tätergruppe angegriffen und nicht unerheblich verletzt worden sein. Ohne Raubgut rannten die Unbekannten schließlich in Richtung Stuttgarter Straße davon. Bei der Gruppe soll es sich um männliche und weibliche Jugendliche im Alter von etwa 14 bis 18 Jahren gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigburg@polizei.bwl.de zu melden.

