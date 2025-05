Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Nach Überholvorgang von Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (26.05.2025) ereignete sich gegen 05:20 Uhr auf der Landesstraße 1138 (L 1138) im Bereich des Gewerbegebiets "Krautlose" in Benningen am Neckar ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Ein 54-jähriger Kia-Lenker fuhr von Marbach am Neckar kommend in Richtung Freiberg am Neckar, als er im Kurvenbereich der dortigen Neckarbrücke einen unbeteiligten Pkw überholte. Mutmaßlich beim Wiedereinscheren geriet der Kia ins Schleudern und kollidierte in der Folge mit einer Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten musste die Neckarbrücke kurzfristig gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeugen, insbesondere der unbeteiligte Pkw-Lenker, der vor dem Unfall überholt wurde, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

