Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei verweigert am Flughafen Stuttgart die Einreise wegen Urkundenfälschung

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle am Dienstagnachmittag(20.05.2025) aus Pristina (Republik Kosovo) wurde ein 48-jähriger kosovarischer Fluggast festgestellt, dessen Aufenthaltstitel Manipulationsspuren aufwies. In Folge dessen wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den 48-Jährigen wegen Urkundenfälschung eingeleitet und die Einreise in das Bundesgebiet verweigert. Das verfälschte Dokument wurde zudem sichergestellt. Die Zurückweisung des Beschuldigten erfolgte am nächsten Tag nach Pristina.

