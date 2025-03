Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250324-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am 11.03.2025 zwischen 19.30 - 20.15 Uhr in der Oderstraße 10 in Neumünster zu einer Verkehrsunfallflucht, ein PKW hatte am Unfallort einen Zaun ( Grünstreifen zwischen dem DOC und der Oderstraße ) teilweise umgefahren, der flüchtende PKW wurde hierbei selber auch erheblich beschädigt.

Durch den Unfall verlor der flüchtende PKW am Unfallort einige Teile von seinem Auto, unter anderem auch einen Wischwasserbehälter.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem flüchtenden PKW um einen schwarzen Peugeot 307 handeln dürfte.

Der Verkehrsunfalldienst Neumünster sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Da der Peugeot stark beschädigt im Frontbereich sein dürfte, ist es für die Polizei auch interessant, ob ein solcher Peugeot seit dem Unfallzeitpunkt in einer Werkstatt repariert worden ist.

Sachdienliche Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst Neumünster unter der Rufnummer 04321-9451330 oder 1336.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell