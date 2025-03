Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250321-2-1-pdnms Bekämpfung des illegalen Glücksspiels - Polizei und Staatsanwaltschaft vollstrecken Durchsuchungsbeschlüsse in Neumünster

Neumünster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft, der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Neumünster

Die Landespolizei, die Staatsanwaltschaft Kiel und die bei der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig eingerichtete Koordinierungs- und Ermittlungseinheit zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (KE OK) haben am 21. März 2025 gemeinsam Durchsuchungsbeschlüsse für 2 Gaststätten und mehrere Wohnungen in Neumünster vollstreckt, die im Zusammenhang mit dem Verdacht der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels durch das illegale Aufstellen von Spielautomaten stehen. An dem Einsatz war ein hohes Polizeikräfteaufgebot der PD Neumünster, der BKI Kiel sowie Spezialeinheiten der 1. Einsatzhundertschaft beteiligt.

Im Rahmen der Maßnahmen konnten unter anderem Vermögenswerte in fünfstelliger Höhe sowie Beweismittel in Form von illegalen Glücksspielautomaten sichergestellt werden, die nun ausgewertet werden müssen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte gegeben. Mit freundlichen Grüßen

Philipp Feddersen

