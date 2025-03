Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250321-1-pdnms Mehrere Versammlungen in Neumünster: Polizei bereitet Einsatz vor

Neumünster (ots)

Am Samstag, den 22. März 2025 wird es im Innenstadtbereich eine Versammlung der "Bürgerinitiative Norddeutschland" geben, der sich mehrere eigenständige Konvois aus ganz Schleswig-Holstein anschließen, die vorher durch das Stadtgebiet geleitet werden. Des Weiteren wird es eine Gegendemonstration geben. Die Polizeidirektion Neumünster bereitet sich auf verkehrsrelevante Einschränkungen vor und kündigt ein verstärktes Einsatzkonzept an. Laut Anmeldungen werden konvoiartige Demonstrationszüge aus den Bereichen der Autobahn A7, der B430 und der B205 in Richtung Innenstadt rollen. Die Konvois gelten rechtlich als eigenständige Versammlungen, die sich erst am Zielort der Hauptkundgebung vereinen. Verkehrsteilnehmende müssen insbesondere zwischen 12:00 und 16:00 Uhr mit kurzfristigen Sperrungen im Stadtgebiet rechnen.

Die Polizei wird ein starkes Kräfteaufgebot bereitstellen, um potenzielle Konflikte frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden.

