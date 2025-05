Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Renitente Person leistet Widerstand, beleidigt und verletzt Polizeibeamte

Ludwigsburg (ots)

Mit einer renitenten 41-jährigen Frau hatten es am Montag (26.05.2025) gegen 21:50 Uhr Beamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen zu tun. In einer Fußgängerunterführung am Bahnhof meldeten Zeugen der Polizei, dass sich dort ein mutmaßliches Paar lautstark streiten würden. Eine Polizeistreife konnte vor Ort zunächst einen Mann am Boden sitzend feststellen. Als diese den Mann einer Personenkontrolle unterziehen wollten, versuchte sich dieser direkt der Kontrolle zu entziehen und lief davon. Den nacheilenden Beamten kam daraufhin die 31-Jährige stark aufgebracht und lauthals entgegen. Diese versuchte unmittelbar die Beamten anzugreifen, schlug in Richtung einer Polizeibeamtin und verletzte diese hierbei leicht. Daraufhin musste die 41-jährige Frau mit Zwang zu Boden gebracht werden, wogegen sie sich vehement werte, Widerstand leistete und die Polizeibeamtin beleidigte. Sie wurde durch die Beamten vorläufig festgenommen. Da sich die Frau augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie zunächst zu weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen genommen. Im Anschluss wurde die Frau in eine psychiatrische Klinik gebracht.

