POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Herrenberg: 30-Jähriger nach Wohnungseinbruch und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte in Haft

Ludwigsburg (ots)

Seit Sonntag (25.05.2025) sitzt ein 30-Jähriger Mann wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchs sowie eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige soll sich am Vortag (Samstag, 24.05.2025) gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus im Meisenweg in Herrenberg verschafft haben. Zuvor soll er bereits in zwei weiteren Fällen in umliegenden Gärten von Wohnhäusern gesichtet worden sein. Durch die Einbruchsgeräusche wurde eine Zeugin auf die Tat aufmerksam, die umgehend die Polizei verständigte. Alarmierte Einsatzkräfte stellten daraufhin den Tatverdächtigen im Wohnobjekt fest. Nachdem die Polizeibeamten versuchten den 30-jährigen vorläufig festzunehmen, soll sich dieser erheblich der Festnahme wiedersetz haben. Hierbei soll er auch gezielt eine Polizeibeamtin angegriffen und mit einem Schlag ins Gesicht leicht verletzt haben. Ebenso erlitten zwei weitere Polizeibeamte im Zuge der vorläufigen Festnahme des Tatverdächtigen leichte Verletzungen. Der aus Polen stammende Mann wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einer Haftrichterin beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt, die Haftbefehl erließ, diesen in Vollzug setzte und den 30-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg dauern an.

