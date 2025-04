Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Seniorinnen sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart- Plieningen (ots)

Ein Unbekannter habt am Samstag (05.04.2025) im Bereich der Straße Im Asemwald zwei Frauen sexuell belästigt. Eine 81 Jahre alte Frau ging gegen 16.15 Uhr im Wald spazieren, als sie ein unbekannter Mann ansprach. Er forderte einen Kuss, was sie ablehnte und davonging. Später näherte sich der Unbekannte der Frau von hinten und griff ihr an den Po. Die Frau schrie, schlug nach dem Täter und flüchtete. Als die Beamten die Anzeige entgegennahmen, kam eine 76 Jahre Frau hinzu und teilte mit, dass sie ebenfalls sexuell belästigt wurde. Sie befand sich gegen 17.20 Uhr auf einer Treppe vor der Hausnummer Im Asemwald 10. Auch hier trat ein Unbekannter von hinten an die Frau heran, griff ihr in den Schritt und lief dann davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bislang erfolglos. Der Täter war etwa 16 bis 19 Jahre alt und hatte dunkle Haare sowie dunkle Augen. Er war bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover und einer dunklen Jogginghose. Aufgrund der zeitlichen Nähe der Taten und ähnlichen Personenbeschreibungen ist es wahrscheinlich, dass es sich um denselben Täter handelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell