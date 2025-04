POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Freitagmittag (04.04.2025) an der Straße Im Degen die Halskette einer 66 Jahre alten Frau geraubt. Die 66-Jährige ging gegen 12.30 Uhr von der Stadtbahnhaltestelle Inselstraße die Straße Im Degen entlang, als der Unbekannte von hinten an sie herantrat und ihr die Halskette herunterriss. Anschließend flüchtete er mit einem schwarzroten Mountainbike in Richtung ...

mehr