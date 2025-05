Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Seesen vom 01.05.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 30.04.2025, im Zeitraum von 14:05 bis 14:20 Uhr, kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem roten Pkw mit einem, am Spottberg auf Höhe der Hausnummer 11 geparkten, schwarzen VW Touran. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bitte beim direkt Polizeikommissariat Seesen oder unter der Rufnummer 05381 9440. Vielen Dank.

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 30.04.2025, um 20:37 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem LKW die B64 aus Seesen kommend in Richtung Bad Gandersheim. Als er in Höhe des dortigen Kreisverkehrs versuchte, sein Fahrzeug zu wenden, beschädigte er rechtsseitig der Fahrbahn einen und linksseitig zwei Leitpfosten. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bitte beim direkt Polizeikommissariat Seesen oder unter der Rufnummer 05381 9440. Vielen Dank.

i. A. Seyfert, POK

