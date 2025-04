Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 30.04.2025

Goslar (ots)

Seesen

Am 28.04.25 kam es gegen 07:45 Uhr auf der Zimmerstraße in Seesen zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach Angaben des Geschädigten (14 jähr. Kind) sei dieser mit dem Fahrrad die Steinbühlstraße und Zimmerstraße in Rtg. Lautenthaler Straße gefahren. Vor dem Radfahrer sei in gleicher Rtg. ein PKW/Kleinbus gefahren. Plötzlich und unerwartet habe dieser Kleinbus ohne ersichtlichen Grund stark gebremst, so daß das geschädigte Kind mit dem Fahrrad auf den Kleinbus auffuhr und zu Fall kam. Das Kind hat sich hierbei leicht verletzt, das Fahrrad wurde beschädigt. Nach Anhalten und kurzem Gespräch habe sich der männliche Fahrzeugführer jedoch von der Unfallstelle entfernt ohne seine Personalien anzugeben oder den Unfall der Polizei zu melden. Zum Fahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen Kleinbus bzw. Transporter handeln soll. Vermutlich von einem Transport- oder Handwerksunternehmen. Der Fahrzeugführer soll dunkle Haare und einen Vollbart haben. Weiteres ist nicht bekannt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Seesen

Am 29.04.25 zwischen 18:00 - 23:45 Uhr wirft ein zur Zeit unbekannter Täter die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Jacobsonstraße in Seesen ein und beschädigt diese. Tatmittel ist ein mittelgroßer Stein. Es ensteht ein großes Loch in der Scheibe. Aufgrund der größeren Schaufensterscheibe liegt der Sachschaden bei geschätzt 3000,- Euro. Das Tatmittel wurde sichergestellt, eine Spurensuche vor Ort fand statt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440.

Seesen

Am 29.04.25 gegen 16:00 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein PKW in der Langen Straße in Seesen kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde der fehlende Versicherungsschutz des PKWs, sowie motorische Auffälligkeiten bei der 34jährigen Fahrzeugführerin aus Seesen festgestellt. Durch einen Drogenurintest konnte den Konsum von mehreren Betäubungsmitteln bestätigt werden. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und auf dem PK Seesen durchgeführt. Es wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein der Fahrzeugführerin sichergestellt und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

