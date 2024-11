POL-MFR: (1202) Mehrere Durchsuchungen im Zuge eines Betäubungsmittelverfahrens - Rauschgift sichergestellt

Fürth (ots) - Unbekannte Personen zündeten zwischen Montagnachmittag (25.11.2024) und Dienstagmorgen (26.11.2024) mehrere in der Fürther Oststadt abgestellte Fahrräder an. Die Polizeiinspektion Fürth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr am Montagnachmittag und 06:30 Uhr am Dienstagvormittag setzten Unbekannte in der Dr.-Mack-Straße fünf Leihfahrräder in Brand. Dadurch entstand ...

mehr