POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 29.04.2025

Am vergangenen Wochenende kam es in den Goslarer Stadtteilen Georgenberg und Ohlhof zu zwei Einbrüchen.

Zunächst versuchten Unbekannte zwischen Sonnabend, 18 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in ein Tabakgeschäft im Edeka-Markt an der Hildesheimer Straße einzudringen, was jedoch misslang. Der oder die Täter beschädigten eine Scheibe, ließen jedoch von dem Vorhaben ab und entkamen unerkannt.

Im Zeitraum von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, stiegen bislang unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in der Ohlhofbreite ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob Diebesgut erbeutet wurde, ist aktuell nicht bekannt.

Die Polizei Goslar hat zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt nach Beobachtungen, die mit diesen Taten in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

