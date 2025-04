Goslar (ots) - Am 26.04.2025, gegen 07:27 Uhr, kommt es in einer Garage eines Einfamilienhauses in dem Goslarer Ortsteil Oker zu einer Explosion. Durch die Explosion wurde ein 37- jähriger Familienvater schwer-, seine gleichaltrige Ehefrau leicht verletzt. Die Explosion rührt mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer überhöhten Gaskonzentration in der Luft her. Wie es hierzu kommen konnte, wird Gegenstand der Ermittlung. ...

