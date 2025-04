Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Unfallbedingte Explosion in einem Einfamilienhaus

Goslar (ots)

Am 26.04.2025, gegen 07:27 Uhr, kommt es in einer Garage eines Einfamilienhauses in dem Goslarer Ortsteil Oker zu einer Explosion. Durch die Explosion wurde ein 37- jähriger Familienvater schwer-, seine gleichaltrige Ehefrau leicht verletzt. Die Explosion rührt mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer überhöhten Gaskonzentration in der Luft her. Wie es hierzu kommen konnte, wird Gegenstand der Ermittlung. Der Familienvater wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in die MH Hannover geflogen. Die Einsatzstelle wurde durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Goslar und Oker, sowie dem THW Goslar gesichert. Das Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar, die Statik des Bauwerks wird in den nächsten Tagen untersucht werden.

