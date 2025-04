POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 25.04.2025

Goslar (ots) - In Oker verursachten bislang unbekannte Tatverdächtige am vergangenen Wochenende in der Adolf-Grimme-Gesamtschule durch Vandalismus erheblichen Schaden. Der oder die Täter drangen in den Musikraum der Schule ein und beschädigen dort diverse Gegenstände und Musikinstrumente. Des Weiteren wurde ein Waschbecken verstopft, so dass sich Wasser im gesamten ...

mehr