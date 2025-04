Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 23.04.2025

Goslar (ots)

In Oker verursachten bislang unbekannte Tatverdächtige am vergangenen Wochenende in der Adolf-Grimme-Gesamtschule durch Vandalismus erheblichen Schaden.

Der oder die Täter drangen in den Musikraum der Schule ein und beschädigen dort diverse Gegenstände und Musikinstrumente. Des Weiteren wurde ein Waschbecken verstopft, so dass sich Wasser im gesamten Raum verteilte und durch die Zwischendecke in die darunter gelegene Etage gelangte. Im Außenbereich der Schule fanden sich zudem Farbschmierereien an der Fassade und der Schulmauer.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag und Dienstag. Hinweise oder Beobachtungen, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Clausthal-Zellerfeld wurde am Dienstagmittag eine Person bei einem Brand verletzt.

Gegen 13 Uhr wurden die Kräfte von Feuerwehr und Polizei aufgrund eines Brandes in einem Haus in der Bergstraße alarmiert. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache war offensichtlich eine Matratze in einem Zimmer in Brand geraten, wodurch der 44-jährige Bewohner Verbrennungen an den Armen sowie eine Rauchgasvergiftung erlitt. Er wurde durch die Feuerwehr aus der Wohnung gebracht und einem Krankenhaus zugeführt.

Die Wohnung wurde durch die Polizei versiegelt und ein Ermittlungsverfahren zur Feststellung der Brandursache eingeleitet.

+++

Ein alkoholisierter Radfahrer beschäftigte die Polizei am frühen Mittwochmorgen in der Robert-Koch-Straße in Jürgenohl.

Gegen 1 Uhr war ein 46-jähriger Goslarer mit einem E-Bike auf der Marienburger Straße unterwegs und sollte durch eine Polizeistreife kontrolliert werden. Die Stoppsignale ignorierte der Mann und flüchtete über verschiedene Straßen, bis er schließlich in der Robert-Koch-Straße anhielt. Während der Kontrolle beleidigte der 46-Jährige die eingesetzten Polizisten fortlaufend und steigerte sein aggressives Verhalten. Weiteren Maßnahmen widersetzte er sich körperlich, so dass ihm letztlich Handfesseln angelegt werden mussten.

Aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Das E-Bike, für das der Goslarer keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, war zudem ohne die für Kraftfahrzeuge erforderliche Zulassung und wurde sichergestellt.

Den 46-jährigen Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Beleidigung, Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verdacht des Diebstahls und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Zudem verbrachte er den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell