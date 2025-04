Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Oberharz vom 22.04.2025

Goslar (ots)

Das PK Oberharz ermittelt bzgl. einer gefährlichen Körperverletzung, welche sich am Mittwoch, den 16.04.2025, gegen 19:45 Uhr, in der Straße "Sorge" an der dortigen Bushaltestelle zugetragen hat. Ein bislang unbekannter, männlicher Täter stand zunächst mit einem Kinderwagen an der Bushaltestelle. Nach Betreten des Busses schlug er den Busfahrer mit einem länglichen Gegenstand. Dieser konnte den Schlag abwehren und wurde infolgedessen an der Hand verletzt.

Als der Busfahrer daraufhin die Polizei verständigt entfernt sich der Täter fußläufig und flüchtet ohne den Kinderwagen in Richtung der Innenstadt.

Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

- schwarze Hose - schwarze Haare, nach hinten gestylt - lila-schimmernde "Retro-Sportjacke" - Südländisches Erscheinungsbild

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Täterhinweise geben können, melden sich bitte beim PK Oberharz (05323/95310) oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell