POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 20.04.2025

Verkehrsunfall in Folge Alkohol

Am 19.04.2025, gegen 22:30 Uhr, befuhr ein 58-Jähriger Goslarer mit seinem PKW die Immenröder Straße in Richtung der Goslarer Innenstadt. Er verlor hier, vermutlich in Folge des vorausgegangenen Alkoholkonsums, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelleitplanke.

Am PKW und der Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest konnte eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden.

Für den Herrn begann der Ostersonntag somit mit einem Strafverfahren und der Beschlagnahme des Führerscheins.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 19.04.2025, gegen 11:40 Uhr, wurde ein 33-jähriger Mann aus Heiningen im Bereich der Goslarer Okerstraße mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Herrn erhebliche Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Eine tiefergehende Überprüfung durch speziell geschulte Beamte der PI Goslar ergab Hinweise auf eine absolute Fahruntauglichkeit in Folge des Konsums von Betäubungsmitteln.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum vom 19.04.2025 von 16:45 Uhr bis 17:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter den im Bereich Bäckerstraße 91 in Goslar geparkten PKW des Geschädigten.

Bei dem PKW handelte es sich um einen Golf Variant in Gelb.

Zeugen, die möglicherweise sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Goslar (05321-3390) in Verbindung zu setzen.

