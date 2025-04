Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldungen der PI Goslar vom 19.04.25

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person Am Samstag, den 19.04.2025 gegen 07:46 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 241 zwischen Clausthal-Zellerfeld und Buntenbock ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dabei wurde der Fahrzeugführer schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Bundesstraße 241 ist noch für die Dauer der Bergung und Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.

Sachbeschädigung

In der Zeit von Montag, 14.04.25 bis Freitag, 18.04.25 wurden in der Kielschen Straße im Goslarer Ortsteil Oker mehrere Straßenlaternen gewaltsam beschädigt. Die bislang unbekannten Täter konnten unerkannt vom Tatort flüchten. An den Laternen entstand erheblicher Sachschaden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Freitagnachmittag in der Marienburger Straße in Goslar eine 41-jährige Fahrzeugführerin kontrolliert, die ihren Pkw ohne die erforderliche Fahrerlaubnis führte. Bis auf die eingeleiteten Strafverfahren gegen die Fahrzeugführerin sowie den Halter des PKW blieb die Fahrt folgenlos.

Betriebserlaubnis erloschen

Bei angekündigten Kontrollmaßnahmen zum "Carfreitag"-Verkehr können im Bereich Goslar mehrere Pkw festgestellt werden, die nicht den verkehrsrechtlichen Vorschriften entsprechen. In der Folge kommt es zu Untersagungen der Weiterfahrt sowie zur Einleitung mehrerer Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

In der Zeit von Donnerstag, 17.04.25 20:40 - 20:50 Uhr, kommt es in der Galgheitstraße in Goslar zu einem Unfall zwischen zwei Pkw, in dessen Folge sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernt, ohne seine Beteiligung am Verkehrsunfall anzuzeigen. Der Unfallverursacher konnte bislang nicht ermittelt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den vorstehenden Ereignissen, Tat oder zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar, Tel.: 05321 339-0, in Verbindung zu setzen.

