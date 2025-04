POL-GS: Vermisste Person im Bereich Clausthal- Zellerfeld

Goslar (ots) - Zeugin nach Graffiti-Schmierereien gesucht Astfeld. Zu Graffiti-Schmierereien auf einer Grundstückszuwegung kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Straße An der Haar. Hierbei wurde rote, grüne und blaue Farbe verwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Langelsheim, Tel. 05326 / 97878-0, melden. Torsten Schmidt Polizeihauptkommissar Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Goslar ...

mehr