Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach/Rösrath - Zwei Fahrzeuge von Handwerksbetrieben aufgebrochen

Bergisch Gladbach/Rösrath (ots)

Am gestrigen Montag (17.03.) wurden der Polizei zwei Aufbrüche von Handwerkerfahrzeugen gemeldet.

In Bergisch Gladbach-Kaule war der Kastenwagen der Marke Ford in der Zeit von Sonntag (16.03.), 17:00 Uhr, bis Montag (17.03.), 06:15 Uhr, in der Henri-Dunant-Straße geparkt. In diesem Zeitraum verursachten der oder die unbekannten Täter ein Loch in der Seitenschiebetür und zerstörten eine Seitenscheibe. Es wurden Werkzeuge und Maschinen im Wert eines unteren vierstelligen Betrages gestohlen.

In Rösrath wurde die Hecktür eines Kastenwagens der Marke Renault aufgebrochen, der in der Zeit von Samstag (15.03.), 08:30 Uhr, bis Montag (17.03.), 11:00 Uhr, in der Straße Weide geparkt war. In diesem Fall wurden Werkzeuge und Maschinen im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages aus dem Fahrzeug entwendet.

Die Polizei nahm in beiden Fällen eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell