Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Geld aus Automaten bei Einbruch in Firmengebäude entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (17.03.) ist die Polizei zur Ernst-Reuter-Straße in Frankenforst gerufen worden, nachdem dort ein Einbruch in ein Firmengebäude festgestellt worden war.

Am Samstagmittag (15.03.), gegen 12:00 Uhr, soll noch Aussagen von Angestellten der Firma noch alles in Ordnung gewesen sein. Am Montagmorgen (17.03.), gegen 05:45 Uhr, wurden dann an einer Nebeneingangstür, die in die Küche der Firma führt, massive Aufbruchspuren festgestellt.

In der Küche brachen die bislang unbekannten Täter mehrere Getränke- und Snack-Automaten auf und entwendeten nach ersten Angaben einen zweistelligen Bargeldbetrag daraus. Der entstandene Sachschaden an den Automaten dürfte hingegen deutlich höher sein und wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

