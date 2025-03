POL-RBK: Bergisch Gladbach - Bargeld aus Büroraum entwendet

Overath (ots) - Am Mittwochmorgen (12.03.) wurde die Polizei zu einem Firmengebäude an der Kölner Straße in Vilkerath gerufen, nachdem dort ein versuchter Einbruch bemerkt wurde. Der Firmeninhaber konnte anhand einer Videoüberwachung feststellen, dass am Vorabend (11.03.), etwa zwischen 22:50 Uhr und 23:30 Uhr, mehrere Tatverdächtige versucht haben, über ein Garagentor in eine Lagerhalle auf seinem Firmengelände ...

